В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органов. Утром в республике напали на наряд полиции

В Хасавюртовском районе Дагестана погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в спецоперации против боевиков. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Еще один участник операции получил ранение.

В сообщении НАК говорится, что боевиков заблокировали в одном из домов. На предложение сдаться они открыли огонь. На момент написания новости спецоперация продолжалась.