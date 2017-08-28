В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органов. Утром в республике напали на наряд полиции
В Хасавюртовском районе Дагестана погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в спецоперации против боевиков. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Еще один участник операции получил ранение.
В сообщении НАК говорится, что боевиков заблокировали в одном из домов. На предложение сдаться они открыли огонь. На момент написания новости спецоперация продолжалась.
Утром 28 августа в Дагестане был убит полицейский. Двое преступников напали с ножами на наряд патрульно-постовой службы на автозаправке в Каспийске. Обоих нападавших застрелили.