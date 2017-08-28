В Дагестане напали на наряд полиции. Один сотрудник МВД погиб
В дагестанском Каспийске совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Один полицейский погиб, рассказали источники «Интерфакса» и РИА Новости в правоохранительных органов.
В нападении принимали участие двое человек, которые также были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.
Источник ТАСС рассказал, что на полицейских напали с ножами, когда они заправляли машину.
О других пострадавших в результате нападения ничего не сообщается.