В Дагестане напали на наряд полиции. Один сотрудник МВД погиб

В дагестанском Каспийске совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Один полицейский погиб, рассказали источники «Интерфакса» и РИА Новости в правоохранительных органов.

В нападении принимали участие двое человек, которые также были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.

Источник ТАСС рассказал, что на полицейских напали с ножами, когда они заправляли машину.

О других пострадавших в результате нападения ничего не сообщается.