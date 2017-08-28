В Дагестане напали на наряд полиции. Один сотрудник МВД погиб

Интерфакс
08:30, 28 августа 2017
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В дагестанском Каспийске совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Один полицейский погиб, рассказали источники «Интерфакса» и РИА Новости в правоохранительных органов.

В нападении принимали участие двое человек, которые также были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.

Источник ТАСС рассказал, что на полицейских напали с ножами, когда они заправляли машину.

О других пострадавших в результате нападения ничего не сообщается.

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