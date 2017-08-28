Умерла французская актриса Мирей Дарк. Она играла в «Высоком блондине в черном ботинке»

Французская актриса Мирей Дарк умерла в ночь на 28 августа. Об этом со ссылкой на семью актрисы сообщает RTL. Дарк было 79 лет.

Осенью 2016 года актриса пережила третий инсульт. После кровоизлияния в мозг Дарк не могла говорить.