Умерла французская актриса Мирей Дарк. Она играла в «Высоком блондине в черном ботинке»

RTL
07:09, 28 августа 2017
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Французская актриса Мирей Дарк умерла в ночь на 28 августа. Об этом со ссылкой на семью актрисы сообщает RTL. Дарк было 79 лет.

Осенью 2016 года актриса пережила третий инсульт. После кровоизлияния в мозг Дарк не могла говорить.

PIERLUIGI / REX / Vida Press
Мирей Дарк (настоящая фамилия Эгроз) родилась в 1938 году. Среди ее наиболее известных работ фильмы «Уикэнд» (1967) и «Высокий блондин в черном ботинке» (1972). В 2005 году Дарк стала рыцарем Почетного легиона Франции.
С 1968 по 1983 год Дарк жила с Аленом Делоном. После этого Дарк дважды выходила замуж.
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