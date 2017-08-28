Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилование. Суд над ним вызвал массовые беспорядки, погибли 38 человек
Лидер индийской секты «Дера Саша Сауда» Рам Рахим Сингх приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании двух своих последовательниц. Об этом сообщает индийское агентство ANI.
Перед вынесением приговора «Дера Саша Сауда» обратилась к сторонникам с призывом «мирно принять» решение суда.
Приговор вынесли в здании тюрьмы, где содержится лидер секты. Судью доставили туда на вертолете. Порядок рядом с тюрьмой обеспечивали армия и полиция.
#Haryana: Media persons & security deployment near Rohtak's Sunaria Jail; rape convict #RamRahimSingh sentenced to 10 years of imprisonment. pic.twitter.com/t8X7urDvPg— ANI (@ANI) August 28, 2017
Судебное разбирательство по делу Рахима вызвало массовые беспорядки в городах Панчкула и Сирса (штат Харьяна на севере Индии). Последователи секты громили магазины, поджигали дома и автомобили, нападали на полицейских. Для наведения порядка власти задействовали армию. В столкновениях погибли 38 человек, около 250 получили ранения.
Рахима судили за изнасилование двух женщин в 2002 году. Дело начали расследовать только пять лет спустя. Лидер секты настаивает на своей невиновности.
Последователями «Дера Саша Сауда» являются десятки миллионов человек.