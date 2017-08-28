Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилование. Суд над ним вызвал массовые беспорядки, погибли 38 человек

Лидер индийской секты «Дера Саша Сауда» Рам Рахим Сингх приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании двух своих последовательниц. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

Перед вынесением приговора «Дера Саша Сауда» обратилась к сторонникам с призывом «мирно принять» решение суда.

Приговор вынесли в здании тюрьмы, где содержится лидер секты. Судью доставили туда на вертолете. Порядок рядом с тюрьмой обеспечивали армия и полиция.