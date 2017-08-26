Лидера индийской секты признали виновным в изнасиловании. Его сторонники устроили бунт, погибли 30 человек

В индийском городе Панчкула 25 августа признали виновным в изнасилованиях гуру Рама Рахима Сингха, лидера религиозного культа с десятками миллионов последователей. В ожидании вердикта в городе собрались около 200 тысяч последователей Рахима, а власти Индии ввели режим чрезвычайного положения и бросили на ликвидацию беспорядков полицию и армию. Районы вокруг суда, где вынесли вердикт, обесточены, в них не работает интернет и сотовая связь. «Медуза» рассказывает, кто такой гуру Рахим и что происходит в Индии после суда над ним.

Кто такой Рам Рахим Сингх?

Духовная организация «Дера Саша Сауда», которую возглавляет Рам Рахим Сингх, занимается благотворительной деятельностью и помогает людям, попавшим в трудные ситуации, найти свое место в обществе. Организация проповедует служение людям и отказ от мяса, алкоголя, молока и молочных продуктов. Она популярна в сельской местности, поскольку часто помогает беднякам, оказывает бесплатную медицинскую помощь, строит дома и организовывает работу школ. Подобных религиозных благотворительных организаций в Индии больше девяти тысяч, но «Дера Саша Сауда» — крупнейшая; у нее, как утверждает сама организация, около 60 миллионов последователей в Индии и по всему миру.

50-летний гуру возглавил «Дера Саша Сауда» больше 25 лет назад (руководящий пост он занял в 23 года). Согласно легенде, Рахим родился чрезвычайно одаренным ребенком и все науки и умения схватывал налету.

Рахим — не просто лидер секты. Он выглядит как смесь героя болливудского боевика и рок-звезды: постоянно ходит в солнечных очках и богато украшенной одежде. Рахим регулярно снимается в пропагандистских видеороликах и поет песни о своей секте. Эти видео набирают миллионы просмотров на ютьюбе и прославляют силу и способности духовного лидера, который катается на мотоциклах и багги, играет в различные виды спорта (и всегда побеждает), принимает героические позы, появляется в кадре из пламени и выступает перед десятками, если не сотнями, тысяч поклонников.

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В 2015 году Рам Рахим Сингх даже снялся в полнометражном фильме с бюджетом в три миллиона долларов. В фильме рассказывается, как гуру (его играет сам Рахим) спасает мир от наркомании и эксплуатации и борется с врагами. В том же году вышло продолжение фильма с примерно таким же сюжетом.

Секту Рахима не любят индийские сикхи, которые считают и его самого, и последователей секты отступниками от истинной веры. Нередки столкновения между сторонниками секты и сикхами. У Рахима значительное политическое влияние в Индии, перед выборами многие политики стараются получить его благословение, сама секта поддерживает одну из политических партий в штате Харьяна, где она базируется.

В чем обвиняли Рам Рахим Сингха?

В 2002 году, как установил суд, Рахим изнасиловал двух последовательниц секты. Об этом стало известно из анонимного письма, опубликованного в одной из индийских газет. Журналист, добывший это письмо, был застрелен в том же году, дело об изнасиловании завели только в 2007-м, а сбор доказательств длился до 2014-го.

Рахим утверждал, что все обвинения — это ложь. Также он отмечал на суде, что не имел физической возможности кого-либо изнасиловать по медицинским причинам.

Это не единственные обвинения и подозрения в адрес лидера религиозной секты, но единственные, которые дошли до суда. Помимо этого, ему приписывали причастность к кастрации около 400 членов «Дера Саша Сауда» и к заказным убийствам противников организации.

Рахима взяли под стражу сразу после судебного заседания. Ему грозит до семи лет тюрьмы, точный срок приговора будет определен в понедельник, 28 августа.

Что происходит в Индии после приговора?

В Панчкуле ко дню вынесения приговора Раму Рахиму Сингху собрались несколько десятков тысяч его сторонников. Власти ожидали массовых беспорядков и направили в город около 50 тысяч полицейских и военных, чтобы не допустить кровопролития, пишет The Times of India. Магазины, школы, и другие общественные учреждения в районах, где собрались сторонники Рахима, были закрыты. К спокойствию призывало и руководство секты, сам Рахим говорил, что верит в оправдание.

Подожженные автомобили в Панчкуле, 25 августа 2017 года Ravi Kumar / Hindustan Times / Getty Images

После приговора, который секта объявила несправедливым, в городе начались массовые беспорядки: сторонники секты начали громить постройки, поджигать автомобили и нападать на полицейских. По последним данным, в столкновениях с полицией и военными погиб 31 человек, несколько сотен попали в больницы с различными травмами. Протестующие подожгли железнодорожную станцию, попытались захватить здание школы, на улицах Панчкулы вечером в пятницу лежали перевернутые и сгоревшие автомобили. В полиции утверждают, что спустя несколько часов ситуацию удалось взять под контроль.

В общей сложности в штатах Харьяна и Пенджаб, где популярна секта Рама Рахима Сингха, произошло около 300 инцидентов, связанных с приговором духовному лидеру, сообщает India Today. В некоторых городах Пенджаба и Харьяны введен комендантский час. Власти штатов и президент Индии Рам Натх Ковинду призывают к миру и порядку.