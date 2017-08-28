ИГ объявило о причастности к нападению на полицейских в Дагестане

Site Intelligence Group
14:52, 28 августа 2017
Надежный источник

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на наряд полиции в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

В сообщении говорится, что нападавшие были «солдатами ИГ».

Нападение на полицейских произошло утром 28 августа. Сообщалось, что на наряд напали с ножами, когда сотрудники МВД заправляли машину.
Один полицейский погиб, двоих боевиков застрелили ответным огнем. Их личности устанавливаются.
СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В 2016 году боевики ИГ брали на себя ответственность за два нападения в Дагестане. Террористы подорвали колонну МВД и взорвали бомбу, когда их автомобиль остановили для проверки. Тогда погибли двое силовиков.
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