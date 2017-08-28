ИГ объявило о причастности к нападению на полицейских в Дагестане

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на наряд полиции в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

В сообщении говорится, что нападавшие были «солдатами ИГ».