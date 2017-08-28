Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет

ТАСС
12:41, 28 августа 2017
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Фигуристка Юлия Липницкая, завоевавшая «золото» в командном турнире на Зимней Олимпиаде в Сочи, завершила спортивную карьеру в 19 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери Липницкой.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации [фигурного катания на коньках России (ФФККР)] еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сообщила она.

Президент ФФККР Александр Горшков, в свою очередь, сообщил, что пока не получал от Липницкой документов о завершении спортивной карьеры. 

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — сказал Горшков.

Юлия Липницкая в 2015 и 2016 годах не попала в основной состав российских сборных на чемпионаты Европы и мира, в том числе из-за травм. В сезоне 2017/18 годов Липницкая также была включена лишь в резервный список. В основной состав также не попала Аделина Сотникова, завоевавшая на Играх в Сочи в 2014 году «золото» в одиночном катании.
В августе президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что Липницкая и Сотникова по состоянию здоровья пропустят контрольные прокаты членов сборной в сентябре.
Почетный президент ФФККР Валентин Писеев заявил 28 августа «Р-Спорт», что Липницкой нужно как можно скорее принять решение по поводу дальнейшей спортивной карьеры. «Не нужно морочить голову болельщикам», — подчеркнул он.
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