Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет. Фигуристка три месяца лечилась от анорексии

Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая в 19 лет завершила карьеру. Как рассказала ее мать Даниэла Липницкая, фигуристка сообщила об этом Федерации фигурного катания еще апреле, когда вернулась из Европы после трехмесячного курса лечения от анорексии. «Медуза» рассказывает, как складывалась карьера юной олимпийской чемпионки после триумфального выступления в Сочи.

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 15 лет и побила возрастной рекорд в женском одиночном катании. Фигуристка заняла первые места и в короткой, и в произвольной программе в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В индивидуальном зачете, правда, все сложилось не так успешно — она оказалась пятой. Тем не менее, Липницкая стала одним из символов успешного выступления сборной России на Олимпиаде в Сочи.

Что было дальше: не самые удачные выступления

После сочинской Олимпиады Юлия Липницкая заняла вторые места на Гран-при в Китае и Франции, но в финале Гран-при заняла только пятое место. На чемпионате России в конце 2014 года Липницкая стала девятой и не прошла отбор на чемпионат Европы. После этого спортсменка не выступала почти целый год.

Следующий раз она вышла на лед в октябре 2015 года на турнире Finlandia Trophy. «В первый день на соревнованиях все было как в первый раз. Но потом ощущения вспомнились. Мысли бросить спорт? Все было», — рассказывала фигуристка после своего выступления. В Финляндии Липницкая стала второй. На этапе серии Гран-при Skate America в том же году фигуристка заняла шестое место.

Yulia Lipnitskaya — Finlandia Trophy 2015 — SP Lipnitskaya

Расставание с тренером

После непопадания на чемпионат Европы и сезона без побед в ноябре 2015 года Юлия Липницкая решила расстаться со своим тренером Этери Тутберидзе. В официальном заявлении спортсменка поблагодарила своего наставника, но заметила, что «время не стоит на месте и нужно двигаться дальше».

Тутберидзе, в свою очередь, говорила, что у них пропало взаимное доверие. «Я все могу простить. Единственное, не смогу понять, если буду чувствовать, что спортсмен не хочет тренироваться или потерял желание участвовать в соревнованиях. Вокруг ситуации с Юлией Липницкой очень много того, что умалчивалось. На самом деле, все постепенно шло к тому, что мы расстанемся с Липницкой», — утверждала тренер.

Новым тренером Юлии Липницкой стал Алексей Урманов, чемпион Олимпиады 1994 года в одиночном катании. После смены тренера на чемпионате России в декабре 2015 года Липницкая заняла седьмое место и снова не попала в основную команду на чемпионат Европы. В начале 2016 года она стала серебряной призеркой Кубка России и выиграла золото на Кубке Тироля в Инсбруке.

Как рассказывала потом Липницкая, в Австрии она выступала с травмой. «В приводящей мышце бедра от перенапряжения лопнули волокна. Меня обследовали, сразу начали делать какие-то процедуры, прописали восстанавливающие препараты, но рекомендации врачей сводились к тому, чтобы лежать и не пытаться даже ходить. А до отъезда на турнир — всего четыре дня», — рассказывала спортсменка. Врачей она в итоге не послушалась.

Важный сезон 2016/2017 в преддверии Олимпиады в Пхенчане Липницкая начала с победы на Мемориале Непелы в Братиславе (это турнир категории «B»). Последним выступлением Юлии Липницкой в карьере стал московский этап Гран-при в ноябре 2016 года. Во время исполнения произвольной программы у спортсменки свело ногу. Она подъехала к своему тренеру и сказала, что все равно продолжит выступление. Липницкая закончила программу, но в итоге заняла последнее место. Оценок она ждала со слезами на глазах.

Юлия Липницкая, Гран-при Ростелеком, 5.11.2016, Произвольная программа, Россия, Москва, HD Yulia Lipnitskaya

Декабрьский чемпионат России в Челябинске спортсменка пропустила из-за травмы. Она упала на тротуаре и получила ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения.

Борьба с лишним весом

Юлия Липницкая рассказывала, что летом 2015 года стала стремительно полнеть. «Я старалась похудеть, бегала, отказывалась от еды, но ничего не могла сделать. Раньше думала, что фраза „поправляешься от воздуха“ — это всего лишь такой оборот речи, но то, что происходило со мной, лучше всего отражают именно эти слова. Ложку меда в чай положил — получи килограмм сверху. Вообще порой не понимала, что происходит. Мне ведь действительно казалось, что все ужасы, которые рассказывают про переходный возраст, никогда меня не коснутся», — говорила спортсменка. К началу 2016-го, по словам Липницкой, она снова похудела.

В июне 2017 года Юлии Липницкой подарили квартиру в Новой Москве за победу на Олимпиаде в Сочи. На видео из квартиры она выглядела пополневшей — даже появились слухи о ее беременности. Спортсменка сразу их опровергла. «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», — написала она во «ВКонтакте».

Про лечение от анорексии она ничего не говорила. Об этом стало известно только со слов ее матери 28 августа, когда она объявила о завершении карьеры дочери.

И она, и почетный президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев говорят, что решение об этом было принято еще в апреле. Журналистка Елена Вайцеховская, которая брала интервью у Липницкой, тогда же в апреле писала: «Я знаю диагноз. Он не совместим с большим спортом. Почему до этого дошло — я не готова сейчас написать. Это целиком и полностью вопрос желания Юли — что именно и в какой форме она захочет озвучить». При этом тренер Алексей Урманов в конце мая утверждал, что ждет сентябрьских контрольных прокатов.