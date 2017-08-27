Умерла женщина, пострадавшая при теракте в Барселоне. Число погибших выросло до 16 человек

В больницах остаются около 25 пострадавших, из которых пятеро находятся в критическом состоянии.

В Барселоне в больнице умерла 51-летняя женщина, пострадавшая при теракте в Барселоне 17 августа. Она стала 16-й погибшей в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе.

17-18 августа в испанской Каталонии произошло два теракта, которые, как считает следствие, организовала одна террористическая ячейка. Сперва мужчина на фургоне сбил более ста человек на пешеходной улице в центре Барселоны. Через несколько часов ночью пятеро преступников напали на пешеходов в Камбрильсе (город в ста с лишним километрах от Барселоны).

Среди 16 погибших 14 были среди пешеходов, сбитых в центре Барселоны. Убегая с места преступления, террорист угнал машину, убив ее водителя. Еще одна женщина умерла после нападения в Камбрильсе.

Полиция считает организаторами теракта группу, большинство участников которой жили в городе Риполе. Идеологом терактов предположительно был имам местной мечети. По предварительным данным, он мог погибнуть накануне нападения при взрыве в доме, где террористы пытались изготовить бомбы.