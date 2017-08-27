Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом

Один из лучших боксеров современности Флойд Мейвезер победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде поединка.

К моменту остановки боя Макгрегор перестал отвечать на удары Мейвезера. После боя ирландец заявил, что судья, по его мнению, остановил бой слишком рано.

Мейвезер после боя заявил, что Макгрегор оказался «гораздо лучше», чем он ожидал.

#Mayweather stops #McGregor in 10th round TKO. Goes to 50-0. Props to Mcgregor for a fire start of the fight. #MoneyFightxFOX pic.twitter.com/P6U5Z8VSZu — Maddogs MMA (@maddogs_mma) August 27, 2017

Для Мейвезера победа стала 50-й в карьере. После матча он заявил, что это был его последний официальный бой. Sports.ru отмечает, что Мейвезер, таким образом, побил рекорд Рокки Марчиано, который ушел непобежденным после 49 побед.