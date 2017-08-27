Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом

Sky Sports
06:18, 27 августа 2017
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Один из лучших боксеров современности Флойд Мейвезер победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде поединка. 

К моменту остановки боя Макгрегор перестал отвечать на удары Мейвезера. После боя ирландец заявил, что судья, по его мнению, остановил бой слишком рано.

Мейвезер после боя заявил, что Макгрегор оказался «гораздо лучше», чем он ожидал.

Для Мейвезера победа стала 50-й в карьере. После матча он заявил, что это был его последний официальный бой. Sports.ru отмечает, что Мейвезер, таким образом, побил рекорд Рокки Марчиано, который ушел непобежденным после 49 побед.

Бой Мейвезера и Макгрегора

Бой одного из лучших боксеров современности Флойда Мейвезера и бойца MMA Конона Макгрерора, который никогда не участвовал в официальных поединках по правилам бокса, был одним из самых ожидаемых спортивных событий года. Большинство предрекали победу Мейвезеру, который выиграл все бои в карьере. Гонорары спортсменов за бой, по примерным подсчетам, составляли около 100 и 75 миллионов долларов соответственно.

Бой Мейвезера и Макгрегора

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