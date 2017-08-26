Охраной Ким Чен Ына занялись бывшие агенты КГБ

Северная Корея наняла бывших агентов КГБ в качестве советников по обеспечению безопасности лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на неназванный источник.

По данным газеты, консультировать северокорейских охранников будут около 10 бывших сотрудников отдела по борьбе с терроризмом. Вероятно, имеется в виду седьмой отдел второго главного управления КГБ. Это управление занималось контрразведкой.

Asahi Shimbun сообщает, что бывших агентов КГБ пригласили в Пхеньян в феврале 2017 года. Они должны обучить охранников Ким Чен Ына, как предотвращать теракты и как действовать во время нападений.

По словам источника японской газеты, руководство Северной Кореи особо интересуют способы защиты от покушений с применением новейшего американского оружия — в частности, беспилотников.