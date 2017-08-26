Охраной Ким Чен Ына занялись бывшие агенты КГБ

Asahi Shimbun
10:14, 26 августа 2017
Требует подтверждения

Северная Корея наняла бывших агентов КГБ в качестве советников по обеспечению безопасности лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на неназванный источник.

По данным газеты, консультировать северокорейских охранников будут около 10 бывших сотрудников отдела по борьбе с терроризмом. Вероятно, имеется в виду седьмой отдел второго главного управления КГБ. Это управление занималось контрразведкой.

Asahi Shimbun сообщает, что бывших агентов КГБ пригласили в Пхеньян в феврале 2017 года. Они должны обучить охранников Ким Чен Ына, как предотвращать теракты и как действовать во время нападений.

По словам источника японской газеты, руководство Северной Кореи особо интересуют способы защиты от покушений с применением новейшего американского оружия — в частности, беспилотников.

Вероятно, в Пхеньяне также рассчитывают, что бывшие агенты КГБ расскажут о методах борьбы со шпионажем (англ. яз.).

Asahi Shimbun
В июне 2017 года разведывательная служба Южной Кореи представила доклад, в котором говорится, что Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике, опасаясь покушений.
В августе 2017 года против КНДР были введены новые международные санкции в ответ на испытания баллистической ракеты. Северная Корея пригрозила нанести ядерный удар по США. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить «огнем и яростью, каких мир еще не видывал».

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