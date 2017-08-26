Минобрнауки разработало особую процедуру для лишения ученых степеней за плагиат в диссертации

Министерство образования и науки России вынесло на общественное обсуждение новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации, которая существенного отличается от действующих правил.

Если сейчас в положении о присуждении ученых степеней просто сказано, что чужие результаты нельзя использовать без ссылок, то теперь там будет явно прописано — такое нарушение является основанием для лишения ученой степени.

В новой редакции документа Минобрнауки предложило добавить исключение. Если суд установил, что плагиат в диссертации не нарушает авторские права, то такую работу могут (но не должны) не признать списанной. Год назад Минобрнауки предлагало в этих случаях всегда отказывать в рассмотрении жалоб на диссертации.

Помимо этого, если жалобу подает не тот, у кого якобы списали диссертацию, то к такому заявлению надо приложить заключение, «подписанное специалистом из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования». В документе также подробно прописано, как надо доказывать копирование чужого текста.

Наконец, Минобрнауки хочет прямо запретить отправлять жалобу на диссертацию в тот диссовет, который когда-то ее присуждал, «что позволит обеспечить независимость при рассмотрении вопроса о лишении ученой степени».