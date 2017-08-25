В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек

Обновление. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения после падения автобуса в море. По официальным данным, подтверждена гибель 14 человек.

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими. Погибли 14 человек, рассказали в МЧС.

Из воды удалось спасти 24 человека. Восемь из них госпитализированы.

Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал с пирса, который строит компания.

Источник РИА Новости предположил, что автобус мог упасть с пирса из-за нарушения правил дорожного движения.