В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек
Обновление. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения после падения автобуса в море. По официальным данным, подтверждена гибель 14 человек.
В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими. Погибли 14 человек, рассказали в МЧС.
Из воды удалось спасти 24 человека. Восемь из них госпитализированы.
Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал с пирса, который строит компания.
Источник РИА Новости предположил, что автобус мог упасть с пирса из-за нарушения правил дорожного движения.