В Москве резко увеличилось число парковочных разрешений для инвалидов

За первые семь месяцев 2017 года в Москве выдали почти 57 тысяч новых парковочных разрешений для инвалидов, что составляет 79 процентов от общего числа выданных разрешений за весь 2016 год (почти 72 тысячи). Об этом со ссылкой на данные Администратора московского парковочного пространства (АМПП) пишет «Коммерсант».

Количество новых разрешений в 2017 году уже превысило общий показатель за 2015 год (48,6 тысячи). Всего в Москве действуют 159 тысяч парковочных разрешений для инвалидов, для которых на городских парковках зарезервировано 8,7 тысячи мест.

Вместе с числом парковочных разрешений выросло количество автомобилей, зарегистрированных на инвалидов. В 2014 году, по данным «Альфастрахования», автомобиль был у каждого четвертого московского инвалида, а в 2016 году — уже у каждого третьего.

При этом количество инвалидов, зарегистрированных в московском департаменте труда и соцзащиты, сокращается. Если к началу 2014 года их было почти 1,2 миллиона, то к середине 2017-го — на 100 тысяч меньше.

В АМПП утверждают, что рост числа парковочных разрешений для инвалидов связан с «вводом комплексной схемы организации дорожного движения и расширением платного парковочного пространства в Москве». Но председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев считает, что разрешениями пользуются люди, которые просто регистрируют свои машины на инвалидов.