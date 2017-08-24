СК возбудил дело против бойцов Росгвардии, которые не помешали драке в Хабаровске

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после драки в Хабаровске, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Дело возбуждено по статье о халатности против бойцов Росгвардии.

По версии следствия, утром 20 августа, когда около кафе «Галерея» началась драка, охранник расположенного рядом торгового центра нажал тревожную кнопку. На место прибыли двое бойцов Росгвардии, которые не помешали конфликту и не разняли дерущихся.

В результате на глазах бойцов Росгвардии 25-летний Анар Аллахверанов избил Драчева, после чего тот скончался.