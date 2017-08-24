СК возбудил дело против бойцов Росгвардии, которые не помешали драке в Хабаровске

Следственный комитет России
06:58, 24 августа 2017
Надежный источник

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после драки в Хабаровске, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Дело возбуждено по статье о халатности против бойцов Росгвардии.

По версии следствия, утром 20 августа, когда около кафе «Галерея» началась драка, охранник расположенного рядом торгового центра нажал тревожную кнопку. На место прибыли двое бойцов Росгвардии, которые не помешали конфликту и не разняли дерущихся.

В результате на глазах бойцов Росгвардии 25-летний Анар Аллахверанов избил Драчева, после чего тот скончался.

Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

Следственный комитет России
После драки в Хабаровске Следственный комитет сначала возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Затем дело переквалифицировали на статью об убийстве. Аллахверанов объявлен в федеральный розыск.
По словам очевидцев, причиной конфликта между Драчевым и Аллахверановым мог стать спор о том, какой вид спорта лучше — занятия в спортзале или смешанные единоборства (ими занимался Аллахверанов).

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