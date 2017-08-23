Суд взыскал с АФК «Система» 136 миллиардов рублей по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК «Система» и ее дочерной компании «Система-инвест» 136,4 миллиарда рублей в пользу «Роснефти» и принадлежащей ей «Башнефти». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» требовала 170,6 миллиарда рублей. Акции «Системы» росли в ожидании решения суда, после объявления они ускорили рост до 3,9 процента, но затем перешли к снижению на 2 процента.

Как сообщили юристы «Системы», компания оспорит решение суда, в «Роснефти» остались им довольны.

«Система» называла требования «Роснефти» необоснованными. Компания предлагала заключить внесудебное соглашение, в «Роснефти» ответили, что не получали «ничего, что можно назвать предложениями».