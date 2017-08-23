Суд взыскал с АФК «Система» 136 миллиардов рублей по иску «Роснефти»
Арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК «Система» и ее дочерной компании «Система-инвест» 136,4 миллиарда рублей в пользу «Роснефти» и принадлежащей ей «Башнефти». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Роснефть» требовала 170,6 миллиарда рублей. Акции «Системы» росли в ожидании решения суда, после объявления они ускорили рост до 3,9 процента, но затем перешли к снижению на 2 процента.
Как сообщили юристы «Системы», компания оспорит решение суда, в «Роснефти» остались им довольны.
«Система» называла требования «Роснефти» необоснованными. Компания предлагала заключить внесудебное соглашение, в «Роснефти» ответили, что не получали «ничего, что можно назвать предложениями».
Ранее «Башнефть» принадлежала АФК «Система», но в 2014 году суд признал ее приватизацию незаконной. На главу «Системы» Владимира Евтушенкова завели дело о хищении и легализации средств. После того, как «Башнефть» отошла государству, дело в отношении Евтушенкова закрыли. В 2016 году «Роснефть» купила 50,1 процента акций «Башнефти» за 329,7 миллиарда рублей.
«Роснефть» подала иск к «Системе», потребовав возместить убытки «Башнефти», якобы появившиеся после ее реорганизации. По словам представителей «Роснефти», «Система» понимала «краткосрочность своего владения» и выводила активы под видом непрофильных. Изначально нефтяная корпорация требовала 106,6 миллиарда рублей, но позднее увеличила сумму требований до 170,6 миллиарда с учетом курсовых разниц.
«Система» подавала множество ходатайств, в том числе просила привлечь независимых экспертов для оценки сделок. Суд в них отказывал.
С момента подачи иска стоимость акций «Системы» упала почти вдвое. В июне суд арестовал три актива компании: 31,76 процента акций МТС, сеть клиник «Медси» и 90,47 процента Башкирской электросетевой компании.
Bloomberg объясняло иск противостоянием главы «Роснефти» Игоря Сечина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Сечин заверял, что судебный процесс улучшит инвестиционный климат России. В «Системе» говорили, что после этого ни один инвестор, включая иностранных, не захочет участвовать в приватизации.