Росавиация аннулировала учебные программы за 10 лет. 5000 пилотов угрожает потеря лицензии

Росавиация признала недействительными программы подготовки коммерческих пилотов, действовавшие в 2006–2016 годы, пишет «Коммерсант». Такое решение, по данным источников издания, может привести к тому, что лицензий лишатся около пяти тысяч действующих пилотов.

О признании недействительными программ подготовки пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, как стало известно изданию, говорится в телеграмме, отправленной Росавиацией в Челябинское летное училище гражданской авиации.

Представители Росавиации эту информацию пока не прокомментировали. Получить комментарии руководства училищ, которых затрагивает решение Росавиации, изданию не удалось.