Росавиация аннулировала учебные программы за 10 лет. 5000 пилотов угрожает потеря лицензии

Коммерсант
05:20, 23 августа 2017
Требует подтверждения

Росавиация признала недействительными программы подготовки коммерческих пилотов, действовавшие в 2006–2016 годы, пишет «Коммерсант». Такое решение, по данным источников издания, может привести к тому, что лицензий лишатся около пяти тысяч действующих пилотов.

О признании недействительными программ подготовки пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, как стало известно изданию, говорится в телеграмме, отправленной Росавиацией в Челябинское летное училище гражданской авиации.

Представители Росавиации эту информацию пока не прокомментировали. Получить комментарии руководства училищ, которых затрагивает решение Росавиации, изданию не удалось.

Новая инициатива Росавиации, полагают источники «Ъ», может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово (их телефоны вечером 22 августа не отвечали).

Коммерсант
В начале мая российские пилоты и сотрудники авиапредприятий направили в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на действия Росавиации. Росавиация, говорилось в документе, уже аннулировала несколько сотен свидетельств пилотов, прошедших переподготовку в частных училищах, и готовится отозвать еще более тысячи. Работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ», указывали авторы обращения в ICAO.
В Росавиации массовый отзыв лицензий тогда опровергли. Представители ведомства заявили, что за последние несколько лет было аннулировано чуть более 400 свидетельств.
В России действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.
Обучение по государственным программам начальной подготовки пилотов проводят шесть государственных вузов. Переподготовкой занимаются в основном частные училища, которые также имеют право и обучать пилотов с нуля.
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