Росавиация аннулировала учебные программы за 10 лет. 5000 пилотов угрожает потеря лицензии
Росавиация признала недействительными программы подготовки коммерческих пилотов, действовавшие в 2006–2016 годы, пишет «Коммерсант». Такое решение, по данным источников издания, может привести к тому, что лицензий лишатся около пяти тысяч действующих пилотов.
О признании недействительными программ подготовки пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, как стало известно изданию, говорится в телеграмме, отправленной Росавиацией в Челябинское летное училище гражданской авиации.
Представители Росавиации эту информацию пока не прокомментировали. Получить комментарии руководства училищ, которых затрагивает решение Росавиации, изданию не удалось.
Новая инициатива Росавиации, полагают источники «Ъ», может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово (их телефоны вечером 22 августа не отвечали).