В Дании в поисках пропавшей с подлодки журналистки нашли женское тело без рук, ног и головы

Полиция Копенгагена обнаружила на острове Амагер (на нем расположена часть города) тело женщины без рук, ног и головы. Труп нашли в рамках поисков шведской журналистки Ким Валль, которая пропала с затонувшей частной подлодки «Наутилус».

«Очевидно, что полиция, СМИ и все остальные предполагают, что это тело Ким Валль. Но пока об этом рано говорить. Мы этого не знаем», — заявил руководитель следственной группы Йенс Меллер Йенсен. Тело отправлено на экспертизу.

Тело у берега заметил местный житель, который сообщил об этом в полицию днем 21 августа.