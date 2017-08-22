В Дании в поисках пропавшей с подлодки журналистки нашли женское тело без рук, ног и головы
Полиция Копенгагена обнаружила на острове Амагер (на нем расположена часть города) тело женщины без рук, ног и головы. Труп нашли в рамках поисков шведской журналистки Ким Валль, которая пропала с затонувшей частной подлодки «Наутилус».
«Очевидно, что полиция, СМИ и все остальные предполагают, что это тело Ким Валль. Но пока об этом рано говорить. Мы этого не знаем», — заявил руководитель следственной группы Йенс Меллер Йенсен. Тело отправлено на экспертизу.
Тело у берега заметил местный житель, который сообщил об этом в полицию днем 21 августа.
Журналистка Ким Валль пропала, отправившись в поход на частной подлодке «Наутилус» с ее капитаном и создателем Петером Мадсеном 10 августа. На следующий день Мадсен подал сигнал бедствия и, когда его нашли спасатели, подлодка затонула.
Сначала Мадсен заявлял, что высадил Валль до обнаружения неполадок на подлодке. Когда журналистка не объявилась, его задержали по подозрению в убийстве. Затем Мадсен изменил показания и заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая и он «похоронил ее в море».