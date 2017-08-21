В Дагестане Hyundai обязали выплатить 18 миллионов рублей по решению несуществующего судьи

Российское представительство Hyundai получило из Дагестана уведомление о том, что компания должна выплатить 18,2 миллиона рублей по решению третейского судьи. При этом в самой компании и в дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда заявили, что такого процесса не было.

Повестку для получения исполнительного листа в Hyundai направил Кизилюртовский районный суд Дагестана. Он опирался на решение от 25 июля, которое было якобы вынесено неназванным третейским судьей. В ФАТС заявили, что такой судья у них не работал.

Иск к Hyundai, как утверждается в документах, подал Абрудархман Магомедов, который получил права требования по иску Надима Апаева. Апаев требовал компенсировать ему потерю стоимости некачественного автомобиля, но весной 2016 года проиграл суд с Hyundai на 5 миллионов рублей.

В решении утверждается, что Hyundai якобы заключила с Магомедовым арбитражное соглашение, чтобы передать спор из обычного суда в третейский.

Hyundai сочла решение третейского суда фальсификацией или превышением полномочий. Оно было обжаловано в районном суде.