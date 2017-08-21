Треть украинских пользователей продолжили посещать запрещенные российские сервисы

Ведомости
06:56, 21 августа 2017
Надежный источник

Около трети украинских пользователей продолжают посещать российские интернет-сервисы, заблокированные на территории страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании «Factrum Group Украина».

Так, по данным компании, в июле соцсетью «ВКонтакте» пользовались хотя бы раз в месяц 35 процентов интернет-пользователей Украины, «Яндексом» — 33 процента, Mail.ru — 30 процентов, «Одноклассниками» — 22 процента.

Статистика SimilarWeb также подтверждает, что Украина остается для «Яндекса» и сервисов Mail.ru Group вторым по размеру источником трафика после самой России. SimilarWeb, отмечают «Ведомости», фиксирует заходы с украинских IP-адресов — без использования программ для обхода блокировок.

Судя по статистике «Factrum Group Украина» и SimilarWeb, с мая, когда вступило в силу распоряжение о блокировке, российские интернет-сервисы потеряли 50-60 процентов аудитории, но затем это падение практически остановилось.

Журналист «Ведомостей», побывавший недавно в Киеве, обратил внимание на то, что доступ к российским сайтам, внесенным в «черный список», далеко не всегда блокируется в публичных WiFi-сетях в столице Украины.

В свою очередь некоторые сотовые операторы, по его данным, применяют блокировку выборочно. Так, «Киевстар» блокирует доступ на главную страницу Yandex.ru, разрешая при этом прямой заход на другие сервисы «Яндекса», и никак не ограничивает посещение Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Представители министерства информационной политики Украины и национальной Интернет-ассоциации на запросы «Ведомостей» о блокировках не ответили. В «Яндексе» и Mail.ru Group от комментариев также отказались. При этом представители российских интернет-компаний предположили, что украинские пользователи активно используют программное обеспечение для обхода блокировок.

Неофициально сотрудники российских интернет-компаний признают, что снижение трафика с Украины оказалось гораздо ниже ожидаемого. «Но мы совершенно не хотим привлекать к этому внимание, поскольку в ответ СБУ (Служба безопасности Украины. — „Ведомости“) начнет закручивать гайки», — объясняет один из них.

Ведомости
Работа сервисов Mail.ru «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекса» была заблокирована на Украине по указу президента Петра Порошенко. Президентский указ, подписанный 16 мая, включил российские интернет-компании в санкционный список.
Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, комментируя указ Порошенко, заявлял, что для эффективной блокировки российских сервисов придется ставить дополнительное оборудование и менять топологию сети, на что потребуется время и значительные средства.
Российские сервисы, в отношении которых были введены санкции, опубликовали или разослали своим украинским пользователям инструкции по обходу блокировок.
По оценке Mail.ru, до введения санкций их сервисами ежемесячно пользовались около 25 миллионов жителей Украины — более половины населения страны.
В отчетности, опубликованной в августе Mail.ru, говорится, что ущерб от украинских санкций по итогам года составит 1,5 процента от выручки (около 789-808,5 миллиона рублей).

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме