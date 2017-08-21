Треть украинских пользователей продолжили посещать запрещенные российские сервисы

Около трети украинских пользователей продолжают посещать российские интернет-сервисы, заблокированные на территории страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании «Factrum Group Украина».

Так, по данным компании, в июле соцсетью «ВКонтакте» пользовались хотя бы раз в месяц 35 процентов интернет-пользователей Украины, «Яндексом» — 33 процента, Mail.ru — 30 процентов, «Одноклассниками» — 22 процента.

Статистика SimilarWeb также подтверждает, что Украина остается для «Яндекса» и сервисов Mail.ru Group вторым по размеру источником трафика после самой России. SimilarWeb, отмечают «Ведомости», фиксирует заходы с украинских IP-адресов — без использования программ для обхода блокировок.

Судя по статистике «Factrum Group Украина» и SimilarWeb, с мая, когда вступило в силу распоряжение о блокировке, российские интернет-сервисы потеряли 50-60 процентов аудитории, но затем это падение практически остановилось.

Журналист «Ведомостей», побывавший недавно в Киеве, обратил внимание на то, что доступ к российским сайтам, внесенным в «черный список», далеко не всегда блокируется в публичных WiFi-сетях в столице Украины.

В свою очередь некоторые сотовые операторы, по его данным, применяют блокировку выборочно. Так, «Киевстар» блокирует доступ на главную страницу Yandex.ru, разрешая при этом прямой заход на другие сервисы «Яндекса», и никак не ограничивает посещение Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Представители министерства информационной политики Украины и национальной Интернет-ассоциации на запросы «Ведомостей» о блокировках не ответили. В «Яндексе» и Mail.ru Group от комментариев также отказались. При этом представители российских интернет-компаний предположили, что украинские пользователи активно используют программное обеспечение для обхода блокировок.