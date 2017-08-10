Mail.ru оценил ущерб от запрета работать на Украине

Холдинг Mail.ru оценивает негативный эффект от запрета работы на украинском рынке в 1,5 процента от выручки за 2017 год. Об этом, сообщает РБК, говорится в отчете компании за второй квартал.

Mail.ru прогнозирует годовую выручку в 52,6-53,9 миллиарда рублей. Исходя из этого прогноза, ущерб от ухода с украинского рынка составит 789-808,5 миллиона рублей.

Ранее Mail.Ru заявлял, что уход с украинского рынка не окажет влияния на финансовые показатели компании. Доля украинского бизнеса в структуре выручки компании, сообщал тогда холдинг, незначительна.