Россиянку оштрафовали на 33,5 тысячи рублей за попытку вывезти из Таджикистана двухкопеечную монету

Интерфакс
12:37, 21 августа 2017
Надежный источник

Суд в Душанбе приговорил гражданку России Татьяну Хужину к штрафу за попытку вывезти из Таджикистана двухкопеечную монету, отчеканенную в 1823 году.

Хужиной был назначен штраф в 100 расчетных показателей — 5000 сомони, что составляет около 33,5 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ, установленному на 22 августа.

Как сообщил адвокат россиянки Рустам Хакимов, приговор Хужиной, которую первоначально обвиняли в контрабанде, был в итоге вынесен по более мягкой статье — за недекларирование провозимого товара. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа.

«Защита удовлетворена приговором и не будет его обжаловать», — сообщил адвокат, добавив, что решение суда вступит в силу через 10 дней, после чего Хужина сможет покинуть Таджикистан.

Гособвинение, добавил адвокат, также согласно с решением суда и не будет обжаловать приговор.

Ранее Хужина сообщила РИА Новости, что прокурор просит приговорить ее к шести годам лишения свободы за контрабанду с отсрочкой приговора до совершеннолетия ребенка.

Татьяна Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. В кошельке у женщины была обнаружена двухкопеечная монета, выпущенная в 1823 году.
Россиянка была арестована, ей предъявили обвинения в попытке контрабанды. По законам Таджикистана, ей грозило лишение свободы на срок до семи лет.
В посольстве РФ в Таджикистане обвинения, выдвинутые против Хужиной, назвали абсурдными, указав, в частности, что монета не имеет нумизматической ценности, а ее каталожная цена — от 2 до 4 долларов США.
МИД РФ, в свою очередь, призвал суд Таджикистана «проявить максимальное снисхождение» к Хужиной, указав, в частности, на «отсутствие злого умысла и корыстных намерений» с ее стороны.
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