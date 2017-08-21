Россиянку оштрафовали на 33,5 тысячи рублей за попытку вывезти из Таджикистана двухкопеечную монету

Суд в Душанбе приговорил гражданку России Татьяну Хужину к штрафу за попытку вывезти из Таджикистана двухкопеечную монету, отчеканенную в 1823 году.

Хужиной был назначен штраф в 100 расчетных показателей — 5000 сомони, что составляет около 33,5 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ, установленному на 22 августа.

Как сообщил адвокат россиянки Рустам Хакимов, приговор Хужиной, которую первоначально обвиняли в контрабанде, был в итоге вынесен по более мягкой статье — за недекларирование провозимого товара. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа.

«Защита удовлетворена приговором и не будет его обжаловать», — сообщил адвокат, добавив, что решение суда вступит в силу через 10 дней, после чего Хужина сможет покинуть Таджикистан.

Гособвинение, добавил адвокат, также согласно с решением суда и не будет обжаловать приговор.

Ранее Хужина сообщила РИА Новости, что прокурор просит приговорить ее к шести годам лишения свободы за контрабанду с отсрочкой приговора до совершеннолетия ребенка.