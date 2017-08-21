Назначен новый посол России в США

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Антонов вернулся в МИД в декабре 2016 года. Ранее он провел пять лет на посту заместителя министра обороны, где курировал международное сотрудничество. До этого Антонов более 30 лет проработал дипломатом.

Кисляк был послом России в США с 2008 года. Источники многих СМИ анонсировали его отставку в 2017 году после того, как Кисляк оказался в центре расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией. В частности, за утаивание встреч с Кисляком должности лишился советник Трампа Майкл Флинн.

Как ожидается, после сентябрьских губернаторских выборов Кисляк перейдет в Совет Федерации.