«Коммерсант»: послом в США может стать бывший заместитель Шойгу, находящийся под санкциями ЕС

Основным кандидатом на должность посла России в США является замглавы МИД Анатолий Антонов. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

По информации издания, в Кремле вернулись к обсуждению кандидатуры Антонова, который до недавнего времени был заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Антонова в декабре 2016 года перевели в МИД, так как на выборах в США победил Дональд Трамп и необходимость назначать сторонника жесткой линии на должность посла отпала.

В окружении самого Антонова изданию заявили, что информация о возможном назначении его на пост главы дипмиссии является «неправдой». Газета подчеркивает, что на этот пост рассматриваются и другие кандидатуры. Смена посла, по данным «Коммерсанта», может произойти в ближайшие месяцы.