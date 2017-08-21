На фото с Путиным нашли одного из лидеров ЧВК «Вагнер», осужденного за похищение человека

Один из лидеров частной военной компании «Вагнер» Александр Кузнецов ранее был осужден за похищение человека и грабеж. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как выяснило издание, на фотографии с приема в Кремле, на которой рядом с Владимиром Путиным был снят лидер «Вагнера» Дмитрий Уткин, есть и остальные руководители частной военной компании.

Kremlin confirms this photo of Vladimir Putin with Dmitry "Wagner" Utkin (commander of Ru Syria PMC, right) is real https://t.co/WivJauAaMi pic.twitter.com/sisKBrBz51 — CIT (en) (@CITeam_en) January 13, 2017

Один из них — Кузнецов, носящий позывной Ратибор. Он командует первой разведывательно-штурмовой ротой. Ратибор — профессиональный военный, командовал ротой спецназначения в Солнечногорске, на базе которой создали центр «Сенеж».

В 2008 году его арестовали по подозрению в похищении человека и грабеже, двумя годами позднее ему вынесли приговор. Подробности дела и приговора «Фонтанка» не приводит. Позднее ему смягчили приговор, и в 2013 году Кузнецов вышел на свободу, а еще через год стал руководить ротой в группе Вагнера.

Еще один человек на фотографии с президентом — Андрей Богатов (позывной — Бродяга), командир четвертой разведывательно-штурмовой роты. В 2016 году он получил тяжелое ранение под Пальмирой, его госпитализировали в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского, где ампутировали руку. В ЧВК состоит и его сын.

С Путиным сфотографировался и Андрей Трошев (Седой), занимающий пост «исполнительного директора» ЧВК. В июне он попал в больницу «в состоянии алкогольного отравления», при нем нашли списки вооружения группы, карты Сирии и деньги — несколько миллионов рублей и тысяч долларов.

«Фонтанка» указывает, что Трошев получил звание Героя России за взятие Пальмиры, Богатов также получил это звание. Кузнецов, как и Уткин — четырежды кавалер ордена Мужества.