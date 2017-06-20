США ввели санкции против частной военной компании «Вагнер»

США ввели финансовые санкции против российской частной военной компании «Вагнер». Новый санкционный список появился на сайте Минфина США 20 июня.

При этом в списке не указано, где расположена компания «Вагнер». О связанных с ней лицах также ничего не сказано, но санкции ввели против предполагаемого главы «Вагнера» Дмитрия Уткина.

В пресс-релизе Минфина сказано, что «Вагнер» принимала участие в военном конфликте на востоке Украины.

Под санкции также попала кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Сам Пригожин находится под санкциями с декабря 2016 года.

Санкции ввели против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки». Под запрет попали ООО «Байк.В.Центр» и охранная компания «Волк».

Персональные санкции также ввели против замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, который, как утверждается, занимается финансовой и материальной помощью самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Под запрет попали Центральный республиканский банк ДНР и «Центр международных расчетов». Они, по версии Минфина США, занимаются финансовой помощью пророссийским сепаратистам.