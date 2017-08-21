Минобороны решило продать участок в «Лосином острове» под застройку

Минобороны планирует продать под застройку участок площадью 159 гектаров на границе с «Лосиным островом», который частично заходит на территорию заповедника. Об этом со ссылкой на неназванных девелоперов, видевших предложение, сообщает «Коммерсант».

Продажей участка, по информации газеты, занимается подведомственное АО «Гарнизон». Его представитель отказался комментировать коммерческую деятельность.

На продажу выставляется территория в районе дома 4 по улице Вешних вод, где расположен артиллерийский арсенал XIX века. Всего на участке 110 строений.

При этом 40 гектаров из предложенной площади находятся в границах охраняемой зоны «Лосиного острова». Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Корджев пояснил изданию, что в ходе межевания территорию могут вывести из охраняемой зоны.

Стартовую цену всего участка Минобороны источники «Коммерсанта» оценили в 30 миллиардов рублей. При этом на трети участка мэрия, по словам источника в городской администрации, планирует устроить зону рекреации.