Лидер SERB подал в суд на Навального из-за акции 12 июня

РИА Новости
12:41, 21 августа 2017
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Лидер прокремлевского движения SERB Игорь Бекетов подал к политику Алексею Навальному иск о компенсации морального вреда. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Люблинского районного суда Москвы Людмила Морозова.

Бекетов и муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель рассказали об иске 17 августа. Тогда они объявили, что планируют взыскать с Навального по 500 тысяч рублей. По их мнению, 12 июня на Тверской прошли массовые беспорядки. «Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник», — заверял Брумель.

Как рассказал ТАСС Брумель, он также подал в суд на Навального, потребовав компенсации в 1,9 млн рублей. По его словам, Бекетов указал в иску сумму 700 тысяч рублей.

Антикоррупционный митинг прошел Москве 12 июня, тогда полиция задержала почти 900 человек. Изначально планировалось, что согласованная с мэрией акция пройдет на проспекте академика Сахарова, но Навальный перенес ее на Тверскую. В итоге политика задержали до митинга в своем подъезде и позднее арестовали на 25 суток.
Навальный обвинял участника SERB Сергея Петрунько в нападении с зеленкой, после чего политику пришлось уехать на лечение за границу. В 2016 году Петрунько заподозрили в том, что он бросил в Навального торт.
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