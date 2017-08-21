Лидер SERB подал в суд на Навального из-за акции 12 июня

Лидер прокремлевского движения SERB Игорь Бекетов подал к политику Алексею Навальному иск о компенсации морального вреда. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Люблинского районного суда Москвы Людмила Морозова.

Бекетов и муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель рассказали об иске 17 августа. Тогда они объявили, что планируют взыскать с Навального по 500 тысяч рублей. По их мнению, 12 июня на Тверской прошли массовые беспорядки. «Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник», — заверял Брумель.

Как рассказал ТАСС Брумель, он также подал в суд на Навального, потребовав компенсации в 1,9 млн рублей. По его словам, Бекетов указал в иску сумму 700 тысяч рублей.