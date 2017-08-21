Капитан «Наутилуса» заявил, что похоронил шведскую журналистку в море после несчастного случая

Полиция Копенгагена
08:38, 21 августа 2017
Надежный источник

Капитан затонувшей датской частной подлодки «Наутилус» Петер Мадсен заявил, что путешествовавшая с ним шведская журналистка Ким Валль погибла в результате несчастного случая. После этого Мадсен похоронил ее в море.

Подробности того, что случилось на подлодке, не приводятся. Заявление Мадсена было опубликовано полицией Копенгагена в рамках частичного раскрытия материалов дела.

Тело Валль также пока не обнаружено. Мадсен заявил, что похоронил ее в заливе Кеге. Водолазы обследовали предполагаемое место захоронения, но ничего не нашли.

Полиция продолжает расследование в рамках дела об убийстве.

Мадсен и Валль вышли на «Наутилусе» из Копенгагена вечером 10 августа. Затем связь с подлодкой пропала, были организованы поиски.
На следующий день Мадсен вышел на связь, но, когда его нашли и спасли, подлодка сразу затонула. Капитан заявил, что высадил шведскую журналистку, но это не подтвердилось. Затем его задержали по подозрению в убийстве.

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