Капитан «Наутилуса» заявил, что похоронил шведскую журналистку в море после несчастного случая
Капитан затонувшей датской частной подлодки «Наутилус» Петер Мадсен заявил, что путешествовавшая с ним шведская журналистка Ким Валль погибла в результате несчастного случая. После этого Мадсен похоронил ее в море.
Подробности того, что случилось на подлодке, не приводятся. Заявление Мадсена было опубликовано полицией Копенгагена в рамках частичного раскрытия материалов дела.
Тело Валль также пока не обнаружено. Мадсен заявил, что похоронил ее в заливе Кеге. Водолазы обследовали предполагаемое место захоронения, но ничего не нашли.
Полиция продолжает расследование в рамках дела об убийстве.
Мадсен и Валль вышли на «Наутилусе» из Копенгагена вечером 10 августа. Затем связь с подлодкой пропала, были организованы поиски.
На следующий день Мадсен вышел на связь, но, когда его нашли и спасли, подлодка сразу затонула. Капитан заявил, что высадил шведскую журналистку, но это не подтвердилось. Затем его задержали по подозрению в убийстве.