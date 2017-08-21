Капитан «Наутилуса» заявил, что похоронил шведскую журналистку в море после несчастного случая

Капитан затонувшей датской частной подлодки «Наутилус» Петер Мадсен заявил, что путешествовавшая с ним шведская журналистка Ким Валль погибла в результате несчастного случая. После этого Мадсен похоронил ее в море.

Подробности того, что случилось на подлодке, не приводятся. Заявление Мадсена было опубликовано полицией Копенгагена в рамках частичного раскрытия материалов дела.

Тело Валль также пока не обнаружено. Мадсен заявил, что похоронил ее в заливе Кеге. Водолазы обследовали предполагаемое место захоронения, но ничего не нашли.

Полиция продолжает расследование в рамках дела об убийстве.