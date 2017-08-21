ФАС рассказала о завышении роуминговых тарифов в тысячи раз при обслуживании чужих абонентов
Федеральная антимонопольная служба объяснила, что операторы завышают тарифы в роуминге из-за необоснованно дорогих межоператорских расчетов. Об этом говорится в определениях в отношении «Билайна», Tele2, «Мегафона» и МТС, на которые обратили внимание «Ведомости».
В ведомстве сравнили стоимость обычных абонентских тарифов со ставками, которые установлены при пользовании чужой сетью в роуминге. Выяснилось, что тарифы в этом случае завышаются в тысячи раз (для всех, кроме МТС):
- Tele2 — в 5280 раз,
- «Мегафон» — в 3000 раз,
- «Билайн» — в 1970 раз,
- МТС — в 22 раза.
ФАС подчеркивает, что операторы никак не объяснили такое завышение цен при взаиморасчетах. Ведомство предложило операторам до 18 сентября представить соответствующие обоснования.
В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. Служба потребовала от «большой четверки» представить новые тарифы к августу.
Никто из операторов не выполнил требование ФАС, но, как отметил регулятор, одна из компаний попросила отсрочку. «Мегафон» назвал такие требования невыполнимыми. По информации «Коммерсанта», МТС предложила отменить роуминг через год.