ФАС рассказала о завышении роуминговых тарифов в тысячи раз при обслуживании чужих абонентов

Ведомости
05:38, 21 августа 2017
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Федеральная антимонопольная служба объяснила, что операторы завышают тарифы в роуминге из-за необоснованно дорогих межоператорских расчетов. Об этом говорится в определениях в отношении «Билайна», Tele2, «Мегафона» и МТС, на которые обратили внимание «Ведомости».

В ведомстве сравнили стоимость обычных абонентских тарифов со ставками, которые установлены при пользовании чужой сетью в роуминге. Выяснилось, что тарифы в этом случае завышаются в тысячи раз (для всех, кроме МТС):

  • Tele2 — в 5280 раз,
  • «Мегафон» — в 3000 раз,
  • «Билайн» — в 1970 раз,
  • МТС — в 22 раза.

ФАС подчеркивает, что операторы никак не объяснили такое завышение цен при взаиморасчетах. Ведомство предложило операторам до 18 сентября представить соответствующие обоснования.

В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. Служба потребовала от «большой четверки» представить новые тарифы к августу.
Никто из операторов не выполнил требование ФАС, но, как отметил регулятор, одна из компаний попросила отсрочку. «Мегафон» назвал такие требования невыполнимыми. По информации «Коммерсанта», МТС предложила отменить роуминг через год.

Отмена роуминга в России

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