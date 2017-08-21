«Дождь»: Кремль решил поднять явку на выборах через сервис для знакомств

Дождь
06:09, 21 августа 2017
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Кремль решил использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на выборах. Специальная версия приложения «Вместе на выборы» будет опробована в регионах, рассказал источник телеканала «Дождь», близкий к администрации президента.

«Вместе на выборы» повторяет интерфейс Mamba, но вместо обычных знакомств предлагает найти пару для участия в голосовании 10 сентября. На экране появляется вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».

Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил «Дождю», что выпустить новое приложение им «посоветовали». На уточняющие вопросы Бронецкий отвечать отказался.

Источник телеканала в президентской администрации утверждает, что если приложение зарекомендует себя на выборах в 2017 году, то его могут использовать для повышения явки и на президентских выборах.

При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября». После этого пользователи получают возможность переписываться. 

Дождь
В декабре 2016 года РБК писало, что в Кремле провели специальный тренинг для губернаторов о том, как на предстоящих президентских выборах обеспечить явку 70 процентов и 70 процентов голосов за основного кандидата.
Центризбирком спрогнозировал явку более 80 процентов из-за отмены открепительных, которая позволит в упрощенном порядке проголосовать не по месту регистрации.
Сайт знакомств Mamba был запущен в 2003 году. Сейчас, по собственным данным сервиса, в нем зарегистрированы 24 миллиона пользователей в России и Восточной Европе.

Как отменили открепительные

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