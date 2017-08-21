«Дождь»: Кремль решил поднять явку на выборах через сервис для знакомств

Кремль решил использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на выборах. Специальная версия приложения «Вместе на выборы» будет опробована в регионах, рассказал источник телеканала «Дождь», близкий к администрации президента.

«Вместе на выборы» повторяет интерфейс Mamba, но вместо обычных знакомств предлагает найти пару для участия в голосовании 10 сентября. На экране появляется вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».

Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил «Дождю», что выпустить новое приложение им «посоветовали». На уточняющие вопросы Бронецкий отвечать отказался.

Источник телеканала в президентской администрации утверждает, что если приложение зарекомендует себя на выборах в 2017 году, то его могут использовать для повышения явки и на президентских выборах.