«Альфа-Капитал» отозвал письмо о рисках в четырех крупнейших банках

Письмо, рассказали РБК в пресс-службе управляющей компании, было отозвано в пятницу, 18 августа. «Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника», — заявили представители компании, добавив, что информация об отзыве письма была оперативно направлена в ФАС.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» отозвала письма, направленные ранее в августе одним из ее сотрудников, в которых говорилось «о проблемах внутри» четырех крупнейших в РФ частных банков.

«УК „Альфа-Капитал“ подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании», — сообщили в пресс-службе.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров 17 августа заявил , что антимонопольное ведомство в ближайшие дни вынесет «Альфа-Капиталу» предупреждение за рассылку с прогнозами о рисках в четырех российских банков. Управляющая компания, сообщил он, должна официально отозвать письмо, чтобы избежать возбуждения дела и санкций.

«Ведомости» в номере от 16 августа сообщили, что управляющая компания «Альфа-Капитал», входящая в «Альфа Групп», разослала своим клиентам письма, в которых предупредила о рисках в четырех крупнейших частных банках в РФ — финансовой корпорации «Открытие», Бинбанке, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке. Письмо было подписано директор УК «Альфа-Капитал» по работе с состоятельными клиентами Сергеем Гавриловым.

Представители Центробанка, комментируя «Ведомостям» письмо, заявили, что попросят ФАС проверить его на предмет недобросовестной конкуренции.

В «Альфа-Капитал» и «Альфа-банке» заявили, что речь идет о частном мнении сотрудника, подчеркнув, что информация о проблемах в указанных в письме банках не соответствует действительности.