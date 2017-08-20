В Красноярске объявили чрезвычайную ситуацию из-за затопления улиц

Мэрия Красноярска
08:24, 20 августа 2017
Надежный источник

Мэрия Красноярска объявила в городе режим чрезвычайной ситуации из-за затяжного дождя, который привел к затоплению улиц. С ночи 20 августа в городе уже выпало две трети месячной нормы осадков.

В МЧС Красноярского края заявили, что над устранением последствий ливня работают 102 спасателя. Более 80 домов остались без света, в 85 зданиях затоплены кровля и подвалы. Подтоплены 43 участка дорог, закрыты все подземные переходы города, прекращено движение троллейбусов и трамваев.

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Города после ливней

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