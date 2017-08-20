В Красноярске объявили чрезвычайную ситуацию из-за затопления улиц

Мэрия Красноярска объявила в городе режим чрезвычайной ситуации из-за затяжного дождя, который привел к затоплению улиц. С ночи 20 августа в городе уже выпало две трети месячной нормы осадков.

В МЧС Красноярского края заявили, что над устранением последствий ливня работают 102 спасателя. Более 80 домов остались без света, в 85 зданиях затоплены кровля и подвалы. Подтоплены 43 участка дорог, закрыты все подземные переходы города, прекращено движение троллейбусов и трамваев.

A post shared by Наталья Кучерявая (@kucheriavaia_natasha) on Aug 19, 2017 at 9:58pm PDT

A post shared by ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+🔴 (@chpkras) on Aug 19, 2017 at 10:29pm PDT

A post shared by ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+🔴 (@chpkras) on Aug 19, 2017 at 9:20pm PDT