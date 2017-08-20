Арестован гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Москве. Его подозревают в обмане дольщиков

ТАСС
14:36, 20 августа 2017
Надежный источник

В Москве арестован гендиректор крупнейшего в городе хлебопроизводителя «Настюша» Игорь Пинкевич. Об этом в компании сообщили 20 августа, хотя заседание по мере пресечения было назначено в Тверском суде на 18 августа.

Пинкевича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (от 12 миллионов рублей) при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В «Настюше» задержки при строительстве объясняют экономическим кризисом. Там отметили, что Пинкевич перенес инсульт и был доставлен в суд из больницы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Пинкевич, по версии следствия, похитил средства 6 тысяч человек, которые вложились в строительство жилых домов. 19 августа (на следующий день после назначенного суда) председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать встречу с дольщиками.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году и должно было закончиться в 2012 году.
«Настюша» владеет восемью московскими хлебозаводами, которые обеспечивают 60 процентов рынка хлебобулочных изделий в городе.
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