Арестован гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Москве. Его подозревают в обмане дольщиков

В Москве арестован гендиректор крупнейшего в городе хлебопроизводителя «Настюша» Игорь Пинкевич. Об этом в компании сообщили 20 августа, хотя заседание по мере пресечения было назначено в Тверском суде на 18 августа.

Пинкевича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (от 12 миллионов рублей) при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В «Настюше» задержки при строительстве объясняют экономическим кризисом. Там отметили, что Пинкевич перенес инсульт и был доставлен в суд из больницы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Пинкевич, по версии следствия, похитил средства 6 тысяч человек, которые вложились в строительство жилых домов. 19 августа (на следующий день после назначенного суда) председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать встречу с дольщиками.