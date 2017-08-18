Трамп сослался на генерала Першинга, стрелявшего по мусульманам пулями со свиной кровью. Историки называют это «сомнительной легендой»

Президент США Дональд Трамп написал в своем твитере, что изучает возможность воспользоваться методами борьбы с радикальными исламистами, которые применял генерал Джон Першинг.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Как отмечает Fox News, речь идет о том, что Першинг во время американо-филиппинской войны в 1899–1902 годах расстреливал мусульман пулями, намоченными в крови свиньи — животного, считающегося в исламе нечистым.

О таком методе, который якобы применял Першинг, Трамп говорил во время предвыборной кампании. Тогда историки отмечали, что речь идет о «сомнительной легенде», не имеющей под собой никаких оснований, но получившей широкое распространение в массовой культуре.