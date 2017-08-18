Трамп сослался на генерала Першинга, стрелявшего по мусульманам пулями со свиной кровью. Историки называют это «сомнительной легендой»
Президент США Дональд Трамп написал в своем твитере, что изучает возможность воспользоваться методами борьбы с радикальными исламистами, которые применял генерал Джон Першинг.
Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017
Как отмечает Fox News, речь идет о том, что Першинг во время американо-филиппинской войны в 1899–1902 годах расстреливал мусульман пулями, намоченными в крови свиньи — животного, считающегося в исламе нечистым.
О таком методе, который якобы применял Першинг, Трамп говорил во время предвыборной кампании. Тогда историки отмечали, что речь идет о «сомнительной легенде», не имеющей под собой никаких оснований, но получившей широкое распространение в массовой культуре.