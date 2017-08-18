Трамп сослался на генерала Першинга, стрелявшего по мусульманам пулями со свиной кровью. Историки называют это «сомнительной легендой»

Fox News
10:00, 18 августа 2017
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Президент США Дональд Трамп написал в своем твитере, что изучает возможность воспользоваться методами борьбы с радикальными исламистами, которые применял генерал Джон Першинг.

Как отмечает Fox News, речь идет о том, что Першинг во время американо-филиппинской войны в 1899–1902 годах расстреливал мусульман пулями, намоченными в крови свиньи — животного, считающегося в исламе нечистым.

О таком методе, который якобы применял Першинг, Трамп говорил во время предвыборной кампании. Тогда историки отмечали, что речь идет о «сомнительной легенде», не имеющей под собой никаких оснований, но получившей широкое распространение в массовой культуре.

Генерал Джон Першинг (1860-1948) — один из самых известных военачальников в истории США, участвовавший, в числе прочего, в испано-американской и Первой мировой войнах. Першинг — единственный получивший при жизни звание генерала армий Соединенных Штатов, учрежденное специально для него. В честь генерала Першинга названа, помимо прочего, баллистическая ракета.
Твит о методах борьбы с террором, которые якобы применял Першинг, действующий президент США Дональд Трамп написал после терактов в Испании. 18 августа террористы на фургонах врезались в прохожих в Барселоне и каталонском городе Камбрильяс. В Барселоне погибли 13 человек, около 100 получили ранения. В Камбрильясе были ранены шесть человек (по неофициальным данным, один из пострадавших позже умер).
Ответственность за теракты в Испании взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

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