Про Оби-Вана Кеноби снимут отдельный фильм

Lucasfilm и Disney начали подготовку к съемкам фильма об одном из ключевых персонажей «Звездных войн» — джедае Оби-Ване Кеноби, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.

Shooting Star / Sipa USA / Vida Press

В качестве режиссера фильма, по данным издания, рассматривается Стивен Долдри, трижды номинировавшийся на «Оскар». Среди работ Долдри «Часы» и «Билли Эллиот».

Переговоры с Долдри, подчеркнули источники, находятся на самой ранней стадии. Если сторонам все же удастся договориться, добавили они, то Долдри будет не только снимать фильм, но и примет участие в работе над его сценарием.