При нападении на прохожих в Турку погибли два человека, шестеро пострадали

В результате нападения на прохожих в городе Турку в Финляндии погибли два человека и шестеро получили ранения, заявили в полиции.

Ранее AFP со ссылкой на представителей больницы сообщало о гибели одного человека.

Вечером 18 августа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на площади в центре Турку. Полицейским удалось задержать его, ранив в ногу. Информации о его мотивах пока нет.

В полиции заявили, что у преступника могут быть сообщники, и посоветовали воздержаться от поездок в центр города. В аэропортах и на вокзалах в Финляндии усилены меры безопасности.