Преступник напал с ножом на прохожих в финском городе Турку

В центре города Турку на юге Финляндии неизвестный преступник напал с ножом на прохожих на улице. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Нападавший задержан. Полицейские при задержании выстрелили ему в ногу.

Мотивы преступника пока остаются неизвестными. Полиция посоветовала жителям Турку воздержаться от поездок в центр города.

В Хельсинки и международном аэропорту Вантаа усилены меры безопасности.