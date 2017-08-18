Преступник напал с ножом на прохожих в финском городе Турку

YLE News
14:16, 18 августа 2017
Надежный источник

В центре города Турку на юге Финляндии неизвестный преступник напал с ножом на прохожих на улице. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Нападавший задержан. Полицейские при задержании выстрелили ему в ногу.

Мотивы преступника пока остаются неизвестными. Полиция посоветовала жителям Турку воздержаться от поездок в центр города.

В Хельсинки и международном аэропорту Вантаа усилены меры безопасности.

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