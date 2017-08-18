Полиция убила предполагаемых террористов в городе к юго-западу от Барселоны

La Vanguardia
00:02, 18 августа 2017
Надежный источник

В каталанском городе Камбрильсе в порту в ночь на 18 августа произошла перестрелка. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в местной полиции.

В каталанской полиции подтвердили, что в ходе перестрелки были убиты предполагаемые террористы. Сколько человек были убиты, пока не уточняется.

До этого полицейские подтвердили, что в Камбрильсе идет полицейская операция, связанная с возможной террористической атакой. Подробностей о происшествии пока нет.

Полицейские призвали людей в Камбрильсе не выходить на улицы.

Камбрильс расположен на побережье примерно в 120 километрах к юго-западу от Барселоны. Он находится на пути между Барселоной и Альканаром, где был задержан один из подозреваемых в теракте 17 августа.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться