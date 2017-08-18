К разработке международного стандарта блокчейна привлекли ФСБ

В комитет для разработки стандарта технологии , созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с работой комитета.

Сам Маршалко комментировать свое участие в комитете ISO отказался, посоветовав «Ведомостям» обратиться в центр общественных связей ФСБ. При этом он подтвердил, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии.

В свою очередь замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максим Шевченко, входящий в комитет ISO, пояснил, что российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии. ФСБ, отмечает издание, руководит его работой, написано в положении комитета, его председатель — сотрудник ФСБ.

В ближайшее время, пишут «Ведомости», в России будет создан отдельный комитет по блокчейну. В августе Росстандарт начал набирать в него экспертов.