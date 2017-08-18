К разработке международного стандарта блокчейна привлекли ФСБ

Ведомости
07:41, 18 августа 2017
Требует подтверждения

В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с работой комитета.

Сам Маршалко комментировать свое участие в комитете ISO отказался, посоветовав «Ведомостям» обратиться в центр общественных связей ФСБ. При этом он подтвердил, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии.

В свою очередь замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максим Шевченко, входящий в комитет ISO, пояснил, что российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии. ФСБ, отмечает издание, руководит его работой, написано в положении комитета, его председатель — сотрудник ФСБ.

В ближайшее время, пишут «Ведомости», в России будет создан отдельный комитет по блокчейну. В августе Росстандарт начал набирать в него экспертов.

Задача российских представителей в комитете ISO состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы, говорит один из экспертов комитета и член комитета — Алексей Уривский.

Ведомости
Отсутствие сертифицированных ФСБ решений для блокчейна — одна из причин, мешающих развитию этой технологии в России, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на представителей Минкомсвязи. В частности, из-за отсутствия сертификации это технологией пока не могут пользоваться госорганы.
Программа «Цифровая экономика», представленная в июле правительством, предусматривает, в числе прочего, что к концу 2018 года должны быть подготовлены проекты нормативных актов, которые бы позволили в конце 2019 года провести правовой эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав. Эксперимент будет длиться год, и по его итогам планируется прописать в законодательстве правовые условия для использования этой технологии.

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