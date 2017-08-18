Дональд Трамп решил уволить своего советника Стива Бэннона. Он дал интервью, которое противоречит заявлениям президента

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об увольнении Бэннона сообщают также источники CNN и AP . Впрочем, собеседники NYT допускают, что Трамп еще может пойти на попятную.

Источник близкий к Бэннону рассказал, что тот сам подал заявление об отставке несколько дней назад, но его увольнение отложили из-за протестов в Шарлоттсвилле. (англ. яз.)

Стив Бэннон — одна из самых спорных фигур в администрации Трампа. Ранее он руководил сайтом для альт-правых. Бэннон придерживается радикальных взглядов, в частности, призывает бороться за «иудео-христианские ценности»

16 августа, за два дня до сообщения NYT об увольнении, Стив Бэннон дал интервью главному редактору левого издания The American Prospect, хотя тот о разговоре не просил. В беседе он заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и что между Пекином и Вашингтоном давно развязана экономическая война. Оба заявления идут вразрез с политикой Белого дома.