Чемпионат Испании по футболу покажут «ВКонтакте». Комментировать будет Василий Уткин

Василий Уткин
13:16, 18 августа 2017
Надежный источник

Новый сезон чемпионата Испании будут показывать в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил журналист Василий Уткин, объявивший, что будет комментировать эти трансляции.

«Компания „Телеспорт“ совместно с „ВКонтакте“ сделали это. Первые трансляции в воскресенье!», — написал Уткин.

Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила «Медузе», что соцсеть будет показывать чемпионат Испании, пообещав позже дать более развернутый комментарий.

Первый тур чемпионата Испании по футболу пройдет 18–21 августа. «ВКонтакте», как следует из твитов Уткина, покажут матчи с участием лидеров лиги, мадридского «Реала» и «Барселоны».

Чемпионат Испании по футболу — одно из самых популярных национальных первенств. В России его традиционно показывали на «НТВ-Плюс», с 2015 года также на «Матч ТВ», но сезон 2016/2017 в России показан не был — «Матч ТВ» не стал покупать права на трансляцию из-за слишком высокой цены. 
В марте 2017 года глава агентства «Телеспорт» Петр Макаренко (компания занимается, в частности, перепродажей в России прав на спортивные трансляции) заявил, что «допускает, что Испания вернется на российские каналы со следующего сезона», но «пока не знает, в каком формате».
16 августа пресс-служба «Матч ТВ» заявила, что продолжает переговоры о показе матче чемпионата Испании.

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