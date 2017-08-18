Чемпионат Испании по футболу покажут «ВКонтакте». Комментировать будет Василий Уткин

Новый сезон чемпионата Испании будут показывать в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил журналист Василий Уткин, объявивший, что будет комментировать эти трансляции.

«Компания „Телеспорт“ совместно с „ВКонтакте“ сделали это. Первые трансляции в воскресенье!», — написал Уткин.

21.15 Барса - Бетис.

23.15 Депортиво - Реал Мадрид. Комментировать буду я. Готовьтесь и не спите; я же не сплю.)) — Василий Уткин (@radioutkin) August 18, 2017

Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила «Медузе», что соцсеть будет показывать чемпионат Испании, пообещав позже дать более развернутый комментарий.

Первый тур чемпионата Испании по футболу пройдет 18–21 августа. «ВКонтакте», как следует из твитов Уткина, покажут матчи с участием лидеров лиги, мадридского «Реала» и «Барселоны».