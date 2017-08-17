В Барселоне совершен теракт, есть погибшие и раненые

Испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает AFP.

Днем 17 августа водитель на улице Рамбла сбил пешеходов. По неофициальным данным, погибли три человека. Пострадали как минимум 20 человек.

Официальных данных о жертвах теракта пока нет.

Очевидцы также сообщали о стрельбе неподалеку от места наезда. По неподтвержденным данным, один или два человека засели в одном из местных ресторанов и якобы взяли заложников.