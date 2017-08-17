Фургон врезался в прохожих в Барселоне
В центре Барселоны в районе улицы Рамбла фургон врезался в прохожих на улице. Водитель после столкновения вышел из автомобиля и скрылся.
По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек, информации о погибших не поступало. Полиция пока не выдвигала версию теракта. В окрестностях закрыты станции метро и наземного транспорта.
Судя по видеосъемке с места происшествия, столкновение произошло на пешеходном переходе.
Ramblas pic.twitter.com/9EQaCCog42— Toni Quique (@ToniQuique) August 17, 2017
Рамбла — пешеходная улица в центре Барселоны, популярная среди туристов.