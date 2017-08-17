Установлена личность подозреваемого в теракте в Барселоне

Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя человека, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне 17 августа. Издание 20 minutos сообщает, что эти данные распространила полиция.

Мужчину зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Он арендовал второй фургон, задействованный в совершении теракта.

Был ли, как считают в полиции, Укабир за рулем автомобиля, который сбил пешеходов на Рамбле, пока неясно.