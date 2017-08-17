Установлена личность подозреваемого в теракте в Барселоне
17:19, 17 августа 2017
Надежный источник
Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя человека, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне 17 августа. Издание 20 minutos сообщает, что эти данные распространила полиция.
Мужчину зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Он арендовал второй фургон, задействованный в совершении теракта.
Был ли, как считают в полиции, Укабир за рулем автомобиля, который сбил пешеходов на Рамбле, пока неясно.
ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy— EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017
17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Официально подтверждена гибель одного пострадавшего; по неподтвержденным данным, погибли 13 человек. Более 30 человек пострадали.
Преступник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он (возможно, вместе с сообщником) мог скрыться в баре неподалеку; полиция, по непотвержденным данным, ведет с ним переговоры.