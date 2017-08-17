Установлена личность подозреваемого в теракте в Барселоне

El Pais
17:19, 17 августа 2017
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Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя человека, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне 17 августа. Издание 20 minutos сообщает, что эти данные распространила полиция.

Мужчину зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Он арендовал второй фургон, задействованный в совершении теракта.

Был ли, как считают в полиции, Укабир за рулем автомобиля, который сбил пешеходов на Рамбле, пока неясно.

17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Официально подтверждена гибель одного пострадавшего; по неподтвержденным данным, погибли 13 человек. Более 30 человек пострадали.
Преступник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он (возможно, вместе с сообщником) мог скрыться в баре неподалеку; полиция, по непотвержденным данным, ведет с ним переговоры.

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