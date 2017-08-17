Украинский хакер стал свидетелем по делу о взломах во время выборов в США

Украинский хакер под псевдонимом Profexer сдался властям после того, как написанную им программу использовали для взломов во время предвыборной кампании в США. Об этом рассказал глава киберполиции Украины Сергей Демедюк.

По словам Демедюка, хакер сам явился в полицию, но не был арестован. В материале The New York Times утверждается, что Profexer явился в полицию в январе 2017 года, когда он перестал оставлять сообщения на профильных форумах.

Украинские власти, в свою очередь, предоставили находящимся в Киеве агентам ФБР возможность пообщаться с хакером. Демедюк добавил, что, по словам Profexer, он создавал свою программу P.A.S. web shell «не для тех целей, для которых ее использовали».

NYT пишет, что прямых свидетельств того, что Profexer намеренно работал на российскую разведку, нет.

Сотрудничество США и Украины по поводу взломов, как отмечает газета, также позволило установить, что вредоносная программа Sofacy использовалась и для атаки на ЦИК Украины в 2014 году, и для взлома Демократической партии в 2016 году.