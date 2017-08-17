Путин дал гражданство РФ австралийскому чемпиону мира по велотреку Шейну Перкинсу

Официальный интернет-портал правовой информации
14:20, 17 августа 2017
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Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу, двукратному чемпиону мира по трековым гонкам.

Перкинс заявил агентству «Р-Спорт», что «невероятно рад» этому событию. «Честно сказать, я ждал совсем недолго и практически ничего для этого не сделал. Все сделала Федерация велосипедного спорта России», — сказал он.

30-летний австралиец Шейн Перкинс — двукратный чемпион мира по трековым гонкам, бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. О планах выступать за сборную России Перкинс, не попавший в состав сборной Австралии на Олимпиаде в Рио, объявил в феврале 2017 года.
В августе 2017 года он в составе сборной Москвы принял участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге и выиграл в командном спринте.
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