Путин дал гражданство РФ австралийскому чемпиону мира по велотреку Шейну Перкинсу
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу, двукратному чемпиону мира по трековым гонкам.
Перкинс заявил агентству «Р-Спорт», что «невероятно рад» этому событию. «Честно сказать, я ждал совсем недолго и практически ничего для этого не сделал. Все сделала Федерация велосипедного спорта России», — сказал он.
30-летний австралиец Шейн Перкинс — двукратный чемпион мира по трековым гонкам, бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. О планах выступать за сборную России Перкинс, не попавший в состав сборной Австралии на Олимпиаде в Рио, объявил в феврале 2017 года.
В августе 2017 года он в составе сборной Москвы принял участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге и выиграл в командном спринте.