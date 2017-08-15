Децл отсудил у Басты компенсацию за твиты про «лохматое чмо» и «знатную шерсть»
Октябрьский суд Ростова-на-Дону удовлетворил иски Децла (Кирилл Толмацкий) к Басте (Василий Вакуленко) о защите чести и достоинства. За оскорбления в твиттере Баста должен выплатить Децлу 350 тысяч рублей.
В ходе заседания суд отказался проводить экспертизу, чтобы проверить, является ли Децл гермафродитом. Этим словом Баста назвал исполнителя в одном из твитов.
Децл в исковых заявлениях требовал взыскать с Басты 4 миллиона рублей. Суд также не обязал Басту удалить твиты.
Децл подал в суд на Басту в июне 2017 года. Заявления касались двух твитов, где утверждалось, что Децл — гермафродит, а также постов, в которых Баста называл его «лохматым чмом» и приводил фотографию артиста с подписью «знатная шерсть».
В 2016 году Децл уже отсудил у Басты 50 тысяч рублей за аналогичный твит про «лохматое чмо».