Децл подал в суд на Басту из-за твита про «знатную шерсть»

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) подал четыре судебных иска о защите чести и достоинства к рэперу Басте (Василию Вакуленко), потребовав четыре миллиона рублей компенсации морального вреда. Фотографии исковых заявлений опубликованы на сайте телеканала «360° Подмосковье».

Поводом для обращения в суд послужили записи Басты в твиттере. В частности, Баста опубликовал фотографии Децла и «некого животного» (так говорится в иске), сопроводив их подписью «Знатная шерсть».

Еще в одном твите Баста назвал Децла гермафродитом, а затем устроил голосование среди читателей с вопросом, разделяют ли они такое мнение. Кроме того, Децл пожаловался суду, что Баста в очередной раз назвал его «лохматым чмом». Вероятно, имеется в виду вот этот твит: