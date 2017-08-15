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Путин: организаторы «групп смерти» зарабатывают на них деньги

Интерфакс
11:28, 15 августа 2017
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Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы «групп смерти» не только доводят подростков до самоубийства, но «еще и деньги на этом зарабатывают». Об этом он рассказал на встрече с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Каким именно образом администраторы «групп смерти» зарабатывают деньги, Путин не уточнил. По его мнению, получение дохода свидетельствует, что они ничем не отличаются от убийц.

Активисты, которые занимаются поиском таких групп, ранее заявляли, что хештеги, связанные с суицидальными пабликами, используют для раскрутки рекламных страниц. Утверждается, что эта схема позаимствована у Филиппа Будейкина, осужденного за склонение к самоубийствам, который использовал «группу смерти», чтобы, по его словам, раскрутить свой музыкальный паблик.

Обсуждение «групп смерти» и их возможной причастности к подростковым самоубийствам началось после публикаций в «Новой газете» в 2016 году. Издание утверждало, что от рук администраторов таких групп погибли 130 детей. Эти цифры официально никак не подтверждены.
В июле 2017 года Будейкина приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения по двум эпизодам склонения к самоубийству, ни один из которых не завершился смертью жертвы. При этом в начале расследования СК сообщал, что известно о смерти 15 подростков от действий «групп смерти», но в окончательном обвинении этого нет.
За месяц до приговора Будейкину в России приняли закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти», в которых подростков склоняют к самоубийствам или деятельности, которая угрожает их жизни.

«Группы смерти»

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