Путин: организаторы «групп смерти» зарабатывают на них деньги

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы «групп смерти» не только доводят подростков до самоубийства, но «еще и деньги на этом зарабатывают». Об этом он рассказал на встрече с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Каким именно образом администраторы «групп смерти» зарабатывают деньги, Путин не уточнил. По его мнению, получение дохода свидетельствует, что они ничем не отличаются от убийц.

Активисты, которые занимаются поиском таких групп, ранее заявляли, что хештеги, связанные с суицидальными пабликами, используют для раскрутки рекламных страниц. Утверждается, что эта схема позаимствована у Филиппа Будейкина, осужденного за склонение к самоубийствам, который использовал «группу смерти», чтобы, по его словам, раскрутить свой музыкальный паблик.